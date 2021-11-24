Орел вынесет вопрос о Вечных огнях на федеральный уровень

В Орле предложили способ бесперебойного функционирования Вечных огней.

В стенах Орловского областного Совета народных депутатов подготовлен проект обращения в правительство Российской Федерации по вопросу бесперебойного функционирования Вечных огней. Оно будет адресовано премьер-министру Михаилу Мишустину. Речь пойдет о Вечных огнях, которые горят во многих городах страны. В последние годы власти на местах начали сталкиваться с определенными проблемами. Согласно действующему федеральному законодательству, под Вечным огнем понимается элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского захоронения, который обеспечивает возможность постоянного горения огня.

При этом бремя расходов на бесперебойное функционирование Вечных огней ложится на местные бюджеты. Однако, как следует из текста обращения, финансовых средств на обеспечение работы данных мемориалов на местном уровне, в том числе на оплату поставок газа к указанным объектам, зачастую не хватает. В качестве примера приводится статистика Орловской области. На территории этого региона насчитывается 38 Вечных огней и 13 Огней памяти. С учетом финансовой нагрузки на бюджеты муниципальных образований Вечные огни работают с перебоями.

«Безусловно, такое положение дел недопустимо, — отмечают орловские парламентарии. — При этом в настоящее время в силу подпункта 1 пункта 3 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации отсутствует возможность для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Орловской области на указанные цели за счет средств областного бюджета».

Судя по информации в Сети, с подобными проблемами сталкиваются в Тверской, Тульской, Омской, Свердловской и других областях. В Орле считают, что «без решительной поддержки на федеральном уровне бесперебойная работа существующих на территориях муниципалитетов Вечных огней может быть поставлена под угрозу». В связи с этим Орловский облсовет намерен обратиться в правительство страны с просьбой рассмотреть вопрос о выделении денег из федерального бюджета на обеспечение бесперебойного функционирования Вечных огней на территориях муниципальных образований регионов.

ИА «Орелград»