Орловец едва не убил друга из-за старых обид

Жестокую расправу над приятелем мужчина учинил в ходе застолья.

Верховский районный суд Орловской области вынес решение по уголовному делу, фигурантом которого стал местный житель. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, опасного для его жизни). Инцидент произошел в марте 2021 года. Двое приятелей купили несколько бутылок водки и отправились в гости к своему знакомому. Спиртное они распивали до вечера. Какое-то время обстановка была мирной.

Затем двое гостей внезапно начали спорить. Один из них припомнил другому некие старые обиды и разозлился до такой степени, что встал со стула и ударил ногой в грудь своего «обидчика», который сидел в кресле. Тот испытал физическую боль, но отвечать на удар не стал. Спустя несколько минут он перебрался на диван и уснул. Это еще больше разозлило подсудимого. Озверев, он стащил приятеля с дивана на пол и принялся избивать его руками и ногами. Остановился только тогда, когда хозяин дома крикнул, что «покойники ему тут не нужны».

Утром потерпевший отправился к сестре. Чувствовал он себя плохо. Увидев, что на ее брате «живого места не осталось», сестра вызвала «скорую». Медики незамедлительно госпитализировали несчастного и вскоре прооперировали. Выяснилось, что при избиении были серьезно повреждены внутренние органы вплоть до разрыва мочевого пузыря. К счастью, жизнь мужчины удалось спасти. Допрошенный в качестве обвиняемого драчун припомнил, что спор действительно вспыхнул из-за каких-то старых обид. Свои действия он объяснял исключительно воздействием алкоголя. Ему относительно повезло: суд наказал его условным лишением свободы сроком на три года с аналогичным испытательным сроком. В течение трех лет ему запрещено посещать общественные места, специально предназначенные для розничной продажи и употребления спиртных напитков.

ИА «Орелград»