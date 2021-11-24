Орловские депутаты затеяли кадровые перестановки

24.11.2021 | 18:04 Новости, Политика

Изменения затронули состав комитетов.

Целый ряд кадровых изменений было утверждено на сегодняшней сессии облсовета. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Максим Лагутин перешел из комитета по экономике и градостроительной деятельности в комитет по здравоохранению.

Геннадий Захаров покинул комитет по экономике и градостроительной деятельности и вошел в комитет по науке, молодёжной политике и связям с общественными объединениями.

А Максим Спиридонов, который недавно стал областным депутатом, будет работать в комитете по экономике и градостроительной деятельности.

Получила пополнение и комиссия Орловского областного Совета народных депутатов по законодательному обеспечению противодействия коррупции. В ее состав вошел Виталий Рыбаков.

Вторую сессию подряд была попытка избрать Руслана Перелыгина на постоянную должность на срок полномочий депутатского корпуса созыва 2021–2026 годов. Как ранее сообщал «Орелград», на прошлой сессии мнения по этому вопросу разделились, и необходимое количество голосов набрать не удалось.

Сегодня этот вопрос снова был поднят. И снова неудачно — большинство депутатов воздержалось от голосования.

Еще одна кадровая новость — добровольное сложение полномочий Андреем Соколовым. Поскольку Соколов прошел в парламент по партийному списку «Единой России», то заменит его кто-то из коллег по партии.

ИА «Орелград» 

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