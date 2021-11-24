Пациент психоневрологического интерната под Орлом покончил жизнь самоубийством

Возможная причина – ухудшение условий содержания.

На прошлой неделе один из пациентов Добринского психоневрологического интерната покончил жизнь самоубийством. По информации «Орелграда», проживающий выпрыгнул из окна.

Источник сообщает, что это уже второй случай за этот год. Первый больной выпрыгнул из окна весной, но остался жив. Он был доставлен в больницу, и уже там совершил повторный прыжок с пятого этажа. Вторая попытка оказалась летальной.

Отметим, что в интернате действует карантин, что вызывает ухудшение условий содержания пациентов. Например, на прошлой двухнедельной смене не было ни психолога, ни воспитателя. Учитывая, что в учреждении содержатся психически нездоровые люди, это можно трактовать как неоказание социальных услуг в положенном объеме.

Также источник сообщил, что в медицинском учреждении есть люди, которые на протяжении более чем полугода не выходили на прогулку. Речь идет о пациентах блоков, закрытых на карантин из-за вспышки коронавируса.

ИА «Орелград»