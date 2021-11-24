Пациент психоневрологического интерната под Орлом покончил жизнь самоубийством

24.11.2021 | 12:37 Медицина, Новости

Возможная причина – ухудшение условий содержания.

На прошлой неделе один из пациентов Добринского психоневрологического интерната покончил жизнь самоубийством. По информации «Орелграда»,  проживающий  выпрыгнул из окна.

Источник сообщает, что это уже второй случай за этот год. Первый больной выпрыгнул из окна весной, но остался жив. Он был доставлен в больницу,  и уже там совершил повторный прыжок с пятого этажа. Вторая попытка оказалась летальной.

Отметим, что в интернате действует карантин, что вызывает ухудшение условий содержания пациентов. Например, на прошлой двухнедельной смене не было ни психолога, ни воспитателя. Учитывая, что в учреждении содержатся психически нездоровые люди, это можно трактовать как неоказание социальных услуг в положенном объеме.

Также источник сообщил, что в медицинском учреждении есть люди, которые на протяжении более чем полугода не выходили на прогулку. Речь идет о пациентах блоков, закрытых на карантин из-за вспышки  коронавируса.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования