Правительству Клычкова предложили создать реалистичный бюджет

Обнародован итоговый документ публичных слушаний по бюджету.

Орловский областной Совет народных депутатов провел публичные слушания по проекту областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и обнародовал итоговой документ, принятый участниками этого мероприятия. В частности, он содержит ряд рекомендаций, адресованных правительству Андрея Клычкова, ведь именно оно занималось разработкой проекта. В итоговом документе подчеркнуто, что предложения сделаны «в целях обеспечения принятия реалистичного областного бюджета».

Отметим, что в целом участники публичных слушаний поддержали предложенный проект и рекомендовали региональному парламенту принять его в первом чтении. В то же время правительству Клычкова рекомендовано доработать его с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседаниях комитетов и фракций Орловского облсовета, а также на самих публичных слушаниях.

Например, чиновникам предложено «принять меры, направленные на повышение экономического и налогового потенциала региона, мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Орловской области; продолжить реализацию мер, направленных на оптимизацию расходования бюджетных средств и повышение эффективности бюджетных инвестиций; обеспечить проведение взвешенной политики в области межбюджетных отношений в целях улучшения финансового положения муниципальных образований».

Напомним, при формировании проекта областного бюджета учитывались сценарные условия прогноза социально-экономического развития Орловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Общий объем доходов бюджета на 2022 год прогнозируется в объеме 45,634 миллиарда рублей, или 105,3 процента к уточненному плану текущего года. На 2023 год доходы планируются в сумме 47,632 миллиарда, на 2024 год – 46,741 миллиарда рублей. При этом в 2022 году объем собственных налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в сумме 26,46 миллиарда.

Основными доходными источниками в 2022 году будут налог на доходы физических лиц (по прогнозу он составит 8,74 миллиарда рублей, или 33,6 процента от общего объема налоговых и неналоговых доходов), налог на прибыль (6,8 миллиарда), акцизы (4,639 миллиарда), налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (2,212 миллиарда), а также налог на имущество организаций (2,173 миллиарда рублей). Безвозмездные поступления по проекту областного бюджета на 2022 год на этапе первого чтения были предусмотрены в сумме 19,588 миллиарда рублей, или 97,6 процента к уточненному плану 2021 года.

ИА «Орелград»