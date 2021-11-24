Режим запретов ввели в замке под Орлом

Памятник XIX века «Охотников замок» получил особый правовой статус.

Управление по государственной охране памятников Орловской области утвердило границы территории «Охотникова замка» и правовой режим его использования. Данный замок является объектом культурного наследия регионального значения. Он был построен в конце XIX века. «Охотников замок» располагается в Колпнянском районе Орловской области – в селе Яковка на территории Белоколодезьского сельского поселения.

Согласно утвержденному областными властями правовому режиму, на территории указанного памятника введен целый ряд запретов. Так, в этот список включено строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника. Запрещено проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов.

Нельзя проводить работы, изменяющие предмет охраны замка либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности. Например, запрещено изменять облик и интерьер замка, его объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры. Кроме того, нельзя использовать замок под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов. Запрещено устраивать в нем объекты производства с мощным вибрационным оборудованием и лаборатории, «связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ».

При этом разрешается проводить ремонт и реконструкцию памятника без увеличения объемно-пространственных характеристик и вести хозяйственную деятельность, отвечающую требованиям закона о культуре и позволяющую обеспечить функционирование исторического замка в современных условиях.

ИА «Орелград»