В Орловской области начали возрождать сады

Рынок плодоовощной продукции региона постепенно растет.

В текущем году в Орловской области было заложено 41,2 га многолетних насаждений, в том числе 37,6 га садов интенсивного типа и 3,6 га плодовых питомников. Такие данные приводит правительство региона. Эксперты отмечают, что в 2021 году получила продолжение тенденция последних лет. Орловщина славилась своими садами в советские времена. Затем сады на многие годы были фактически заброшены. Однако теперь отрасль постепенно возрождается, в том числе благодаря мерам господдержки.

Об этом свидетельствует статистика последних лет. По данным правительства региона, в 2018 году закладка многолетних плодовых насаждений в Орловской области была осуществлена на площади 66,9 га: тогда было заложено 13 га садов традиционного типа, 41,7 га садов интенсивного типа и 4,4 га плодовых и ягодных питомников. В 2019 году появилось еще 96,4 га многолетних насаждений, в том числе 20 га ягодных кустарниковых насаждений, 70,5 га – садов интенсивного типа и 5,9 га – плодовых и ягодных питомников.

В 2020 году закладка многолетних насаждений заняла площадь в 104,8 га. Это были 24 га садов традиционного типа, 19,9 га ягодных кустарниковых насаждений, 51,9 га садов интенсивного типа и 9 га плодовых и ягодных питомников. В настоящий момент рынок производства плодовой продукции Орловской области представлен 15-ю организациями, одна из которых находится в государственной собственности, а оставшиеся 14 являются частными. Из них 13 предприятий работают на рынке уже более пяти лет, а две организации молоды – они были созданы совсем недавно.

«Существующая мощность плодохранилищ в Орловской области составляет 2,5 тысячи тонн, — следует из аналитической информации правительства. — Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х в 2018 году составил 2,9 тысячи тонн, в 2019 году – 2,7 тысячи тонн, в 2020 году – 2,2 тысячи тонн».

ИА «Орелград»