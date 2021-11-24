Взрывчатку и наркотики обнаружили дома у жителя Орловской области

Мужчина предстал перед судом и получил обвинительный приговор.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Глазуновского районного суда Орловской области, вынесенный в отношении местного жителя. Его обвиняли в совершении сразу двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222.1 и ч.2 ст.228 УК РФ. Как установил суд, данный гражданин «совершил преступления против общественной безопасности и против здоровья населения и общественной нравственности». Дело в том, что полиция во время проведения профилактического мероприятия обнаружила у него дома нелегальный порох и наркотики.

Как следует из материалов дела, порох мужчина приобрел еще в далеком 1997 году. Он обнаружил его в стене разрушенного, бесхозного и нежилого деревенского дома. Мужчина отнес находку к себе домой, где и хранил почти четверть века. Полиция обнаружила тайник за печкой и обвинила владельца в нарушении закона «Об оружии». Кроме того, при проведении осмотра дома была обнаружена марихуана. Подсудимый пояснил, что в 2020 году нашел кусты дикорастущей конопли на заброшенной ферме, сорвал их и сам изготовил каннабис. Наркотик он хранил в пакете, который спрятал в карман своей дубленки, висевшей в шкафу.

Экспертиза показала, что изъятый у подсудимого пороха является пригодным к использованию, то есть с точки зрения закона это действующее взрывчатое вещество, которое хранилось нелегально. Что касается марихуаны, то здесь свою роль сыграл ее объем, который был признан крупным. В результате по совокупности совершенных преступлений мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»