Лечение орловцев в 2021 году обошлось в 8 миллиардов рублей

ТФОМС отчитался о текущем исполнении собственного бюджета.

Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования обнародовал отчет об исполнении своего бюджета за 9 месяцев 2021 года. Согласно ему, расходы бюджета Фонда за отчетный период времени составили 8,246 миллиарда рублей, что составляет 79,7 процента к плану года.

При этом расходы непосредственно на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области составили 8,195 миллиарда рублей, или ровно 80 процентов планового показателя. Из документа также следует, что оплата за лечение граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации, по итогам 9 месяцев составила 220,787 миллиона рублей, оплата за лечение граждан, застрахованных в Орловской области, но пролеченных за ее пределами, – 330,577 миллиона рублей.

Отдельными строками прописаны расходы, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции. Так, дополнительное финансовое обеспечение оказания медпомощи орловцам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 383,714 миллиона рублей. Медорганизации также получили 155,6 миллиона рублей за медицинскую помощь, оказанную в Орловской области в декабре 2020 года застрахованным гражданам с заболеванием новой коронавирусной инфекцией.

Добавим, что чуть более 4,2 миллиона рублей было потрачено на дополнительное профессиональное образование медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и ремонт медицинского оборудования. Расходы на выполнение функций аппарата Фонда составили 46,7 миллиона рублей. В общей структуре расходов ТФОМС эти затраты составляют всего 0,6 процента.

ИА «Орелград»