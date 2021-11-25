Нарушения трудовых прав вскрыли в орловской школе

25.11.2021 | 9:30 Новости, Образование

Стало известно о результатах проверки школы имени маршала Катукова.

Администрация Орла обнародовала информацию о внеплановой проверке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. Конкретно речь идет о средней общеобразовательной школе №37 имени дважды Героя Советского Союза маршала Катукова. Проверка была проведена на основании распоряжения мэрии контрольно-ревизионным отделом администрации города. Она затронула отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности школы за период с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2021 года.

Как следует из отчета, при проверке порядка установления системы оплаты труда в учреждении было выявлено нарушение статья 8 Трудового кодекса РФ. Сообщается, что отдельные условия локальных нормативных правовых актов школы не соответствуют нормам трудового права, установленным актами федерального и местного уровня. Также были вскрыты нарушения порядка установления и рассмотрения вопроса о компенсационных и стимулирующих выплатах.

Кроме того, ревизоры проверили школьные закупки. В этой сфере они вскрыли недостатки, которые, по их мнению, содержат в себе признаки административного правонарушения. Выразилось это в несвоевременном направлении информации о заключении, исполнении и расторжении контрактов в компетентный орган для ее дальнейшего размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Действия, вернее, бездействие ответственных работников в данном случае могут подпасть под санкции статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Копия акта проверки для контроля за устранением недостатков направлена в управление образования администрации города Орла.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования