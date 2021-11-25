Нарушения трудовых прав вскрыли в орловской школе

Стало известно о результатах проверки школы имени маршала Катукова.

Администрация Орла обнародовала информацию о внеплановой проверке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. Конкретно речь идет о средней общеобразовательной школе №37 имени дважды Героя Советского Союза маршала Катукова. Проверка была проведена на основании распоряжения мэрии контрольно-ревизионным отделом администрации города. Она затронула отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности школы за период с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2021 года.

Как следует из отчета, при проверке порядка установления системы оплаты труда в учреждении было выявлено нарушение статья 8 Трудового кодекса РФ. Сообщается, что отдельные условия локальных нормативных правовых актов школы не соответствуют нормам трудового права, установленным актами федерального и местного уровня. Также были вскрыты нарушения порядка установления и рассмотрения вопроса о компенсационных и стимулирующих выплатах.

Кроме того, ревизоры проверили школьные закупки. В этой сфере они вскрыли недостатки, которые, по их мнению, содержат в себе признаки административного правонарушения. Выразилось это в несвоевременном направлении информации о заключении, исполнении и расторжении контрактов в компетентный орган для ее дальнейшего размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Действия, вернее, бездействие ответственных работников в данном случае могут подпасть под санкции статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Копия акта проверки для контроля за устранением недостатков направлена в управление образования администрации города Орла.

ИА «Орелград»