Орловца пытались оштрафовать на 70 тысяч рублей за носки

Нелегальные «брендовые» носки и кроссовки изъяли у торговца под Орлом.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению районного отдела внутренних дел к местному индивидуальному предпринимателю. На последнего ранее по результатам проведенной полицией проверки был составлен административный протокол. В суде полиция просила привлечь бизнесмена к административной ответственности в виде штрафа в размере 69 600 рублей с конфискацией изъятых у него предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

Поясним, что предпринимателю принадлежит торговая точка, специализирующаяся на продаже спортивных товаров. Магазин расположен в городе Болхове. Его и посетили полицейские. В продаже они обнаружили кроссовки и носки, якобы произведенные всемирно известной компанией Adidas. Сотрудники полиции усомнились в том, что товар является брендовым, и завели на предпринимателя административное дело. Сама проверка была проведена в ноябре 2020 года, а основанием для нее стал звонок некой бдительной гражданки. Если верить полицейским, то местная жительница сообщила им, что в отделе спортивных товаров продают контрафактные носки и кроссовки.

В ходе проверки из торговой точки было изъято 10 пар обуви и 30 пар носков. Уже после возбуждения административного дела полиция направила изъятую продукцию на исследование. Эксперт заключил, что товары не являются оригинальными, так как были произведены не по стандартам правообладателя. Отметим, что правообладателем товарных знаков Adidas является компания Adidas AG из Германии. Уполномоченным представителем на территории РФ по защите товарных знаков является компания «Власта-Консалтинг». Мнение ее эксперта и стало определяющим. Однако суд услышал и мнение бизнесмена. В результате ИП был признан виновным, но получил не огромный штраф, а предупреждение. Товар ему не вернут – суд распорядился передать носки и кроссовки в службу судебных приставов для уничтожения.

ИА «Орелград»