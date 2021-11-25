Орловцам увеличат пособие по безработице

Размер максимального пособия в 2022 году поднимут до текущего уровня МРОТ.

Правительство Российской Федерации утвердило величину пособия по безработице на 2022 год. Как пояснили в управлении труда и занятости Орловской области, максимальный размер пособия будет увеличен до минимального размера оплаты труда, установленного на текущий год, то есть до 12 792 рублей в месяц. Для сравнения, в 2021 году максимальное пособие равнялось минимальной заработной плате прошлого года – 12 130 рублей. Размер минимального пособия не изменится (1500 рублей), как существенно не изменится и схема начисления выплат.

«Пособие начисляется гражданину с первого дня признания его безработным в установленном законом порядке, — напоминают региональном управлении труда и занятости. — Гражданам, уволенным по сокращению, вставшим на учет в органы службы занятости, пособие начисляется с первого дня окончания периода всех положенных выплат по последнему месту работы. Пособие выплачивается ежемесячно при условии прохождения безработным перерегистрации в установленные сроки (не более двух раз в месяц)».

Подробнее об условиях выплат можно узнать на интернет-ресурсах областной службы занятости. Ранее Орелстат сообщал, что на начало октября 2021 года в государственных учреждениях службы занятости населения Орловской области состояли на учете 3,4 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 2,6 тысячи имели статус безработного, в том числе 2,2 тысячи орловцев получали пособие по безработице. Уровень регистрируемой безработицы на отчетную дату составил 0,8 процента численности рабочей силы.

ИА «Орелград»