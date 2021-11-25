Орловский оперштаб продлил ограничительные мероприятия до 15 января

Среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения превышает общероссийский показатель в два раза.

Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области принял решение продлить ограничительные мероприятия, введенные в связи с коронавирусом до 15 января 2022 года.

Необходимые изменения будут внесены в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в регионе наметилась позитивная динамика по заболеваемости коронавирусом. Однако, среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней на территории нашего региона составил 46,66, что выше показателя по Российской Федерации в 1,9 раза.

«В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в области региональный оперативный штаб принял решение усилить контроль за соблюдением порядка ограничений по допуску граждан на объекты общественного питания, сферы услуг, объекты торговли и торговые центры, учреждения культуры, кинотеатры и концертные залы, учреждения физической культуры и спорта как гражданами, так юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на объекты которых установлен особый порядок доступа. Посетители должны предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, ранее перенесённое заболевание, справку медицинской организации, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо отрицательный результат тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенный в течение последних 72 часов. По всем фактам выявленных правонарушений будут приниматься меры административного воздействия в отношении всех субъектов ответственности», — сообщила пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»