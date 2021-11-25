В Орловской области широко помянули жертв ДТП

Мероприятия прошли по всему региону, к участию в них были привлечены и дети.

В Орловской области помянули жертв дорожно-транспортных происшествий. Мероприятия были приурочены ко Дню памяти жертв ДТП. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе Орла протоиерей Владимир Сергеев совершил литию по погибшим в автомобильных катастрофах. Этому событию предшествовал целый ряд других мероприятий. Одним из основных стал «круглый стол», организованный областным управлением ГИБДД. В нем приняли участие депутаты Орловского облсовета и региональный уполномоченный по правам ребенка.

Как сообщили в УГИБДД, открыл заседание «круглого стола». Начальник этого ведомства Александр Коршунов. По его словам, в текущем году в регионе отмечено значительное снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Однако, отметил докладчик, надо стремиться к тому, чтобы их количество сокращалось и дальше. Кстати, согласно официальной статистике, по итогам 10 месяцев 2021 года в Орловской области зарегистрировано 554 ДТП с пострадавшими, в которых 53 человека погибло и 738 получили ранения. Среди погибших, к сожалению, есть и один ребенок.

«Также в рамках «круглого стола» были рассмотрены вопросы, касающиеся повышения безопасности дорожного движения, принимаемых мер по развитию транспортной системы в Орловской области, оказания помощи пострадавшим при ДТП и многие другие, — рассказали в УГИБДД. — Затем участники заседания отправились к Аллее памяти, расположенной на площади Ермолова. В честь погибшего в 2021 году на территории Орловской области ребенка присутствующие высадили дерево и возложили цветы к памятному камню, который был заложен в 2012 году».

Здесь к масштабной акции подключились районы. Отмечается, что везде сотрудники ГИБДД совместно с членами отрядов юных инспекторов дорожного движения запустили в небо белые шары с символическими фигурками ангелов. Кроме того, пешеходам и водителям участники акции вручали красочные буклеты-памятки по ПДД.

ИА «Орелград»