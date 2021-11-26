Орловский медцентр отказался от услуг воронежской прачечной

Причиной расторжения контракта стала пропажа отданного в стирку белья.

Довольно необычный спор рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Исковое заявление подало ООО «Альбатрос-36», зарегистрированное в Воронеже. Ответчиком стал орловский Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени Круглой. Ранее медучреждение в одностороннем порядке отказалось от исполнения гражданско-правового договора, а воронежская фирма в суде просила признать этот отказ недействительным.

Из материалов дела следует, что спорный договор был заключен в конце декабря 2020 года на основании протокола подведения итогов электронного аукциона. НКМЦ имени Круглой выступил заказчиком на тех торгах. Воронежскую компанию признали победителем и заключили с ней договор на оказание комплекса прачечных услуг на 2021 год. Его условия были достаточно простыми: заказчик сдает подрядчику белье, которое тот стирает и гладит, а затем возвращает. К договору был приложен полный перечень услуг.

Его цена составила 1,4 миллиона рублей. Она являлась твердой и включала в себя полную стоимость услуг исполнителя, включая расходы по сбору и доставке белья заказчику. Кстати, одним из пунктов контракта было предусмотрено, что исполнитель обязуется обеспечить доставку и сдачу чистого белья обратно заказчику в надлежащей упаковке, предотвращающей порчу и недостачу белья, причем срочные заказы (особенно это касается детских пеленок) выполняются в течение 4-х часов. Если исполнитель по каким-то техническим причинам не может выполнить заказ в установленные сроки, он обязан предоставить на прокат (без предъявления оплаты за услуги проката) такое количество изделий, заказ по которому был не исполнен. Проблемы начались еще в феврале, когда исполнитель не вернул заказчику часть переданного в стирку белья, хотя медцентр неоднократно просил белье вернуть.

«Кроме того, в ходе каждой приемки оказанных услуг экспертной комиссией заказчика были установлены многочисленные нарушения оказанных услуг, а именно: белье имело следы загрязнений, застиранное (серое по внешнему виду, неотстиранные пятна крови и прочее), белье было неглаженное, несвоевременный и нерегулярный возврат белья», — следует из решения суда. По каждому такому факту составлялись акты. Затем медцентр направил прачечной несколько претензий, после чего в одностороннем порядке отказался от продолжения договорных отношений. Суд счел эти действия законными и правомерными и отказал воронежской компании в удовлетворении иска. Впрочем, на решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА «Орелград»