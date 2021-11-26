Орловскую «Пятерочку» крупно оштрафовали за просрочку

26.11.2021 | 9:30 Закон и порядок, Новости

Владельцу сетевых магазинов придется заплатить 700 тысяч рублей штрафа.

Решение по административному делу вынес арбитражный суд Орловской области. Он удовлетворил заявление регионального управления Роспотребнадзора к компании «Агроторг» о привлечении к административной ответственности по ч.3 ст.14.43 КоАП РФ. Дело базировалось на изучении материалов внеплановой выездной проверки в отношении двух магазинов сети «Пятерочка», расположенных в Орле на улицах Октябрьской и Ляшко. Было установлено, что юридическое лицо допустило нарушение требований технического регламента Таможенного союза TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Проверочные мероприятия были организованы по обращениям граждан. В июне этого года сотрудники Роспотребнадзора посетили сетевые магазины и обнаружили в них в продаже товары с истекшим сроком годности. Проверяющие в присутствии понятых произвели арест некачественных продуктов, в том числе джема, хлебцев, какао-напитка и др. По итогам проверки владельцу торговых точек было предписано обеспечить реализацию пищевой продукции в соответствии с требованиями технического регламента.

Возбужденные дела об административных правонарушениях были переданы в арбитражный суд Орловской области. Оценив в совокупности представленные доказательства, суд счел, что требование заявителя подлежит удовлетворению. Компания, владеющая указанными торговыми точками, оштрафована на 700 тысяч рублей. Также суд постановил изъять просроченные арестованные продукты питания и передать их для уничтожения в службу судебных приставов.

ИА «Орелград»

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