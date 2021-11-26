Почти сотню нарушений «накопала» КСП в «Орловчанке»

Аудиторы рассказали о том, как тратят деньги в детском санатории.

Результаты проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных БУЗ «Детский санаторий «Орловчанка», появились в свободном доступе. Проверка была плановой, ее провели сотрудники региональной Контрольно-счетной палаты. Количество выявленных нарушений и недостатков впечатляет. Только по результатам проверки закупок товаров, работ и услуг было вскрыто 82 нарушения законодательства о контрактной системе на общую сумму 4,33 миллиона рублей.

Это еще не все. Также аудиторы выявили нарушения законодательства в сфере бухгалтерского учета, в том числе повлекшие искажение бухгалтерской отчетности. В частности, КСП сообщает о выявленном занижении в учете кадастровой стоимости земельных участков на сумму 33,358 миллиона рублей. Кроме того, в регистрах бухучета почему-то не были отражены «отдельные факты хозяйственной жизни». Вместе с тем были установлены нарушения в сфере управления и использования имущества, находящегося в государственной собственности.

В данном случае аудиторы говорят о 28 сооружениях, которые находятся на балансе учреждения, но которые по каким-то причинам не прошли процедуру регистрации прав оперативного управления. На этом фоне совсем незначительными выглядят нарушения условий соглашения о предоставлении субсидии. Они выразились в нецелевом использовании бюджетных средств на сумму 97,7 тысячи рублей. Сообщает КСП и о фактах неэффективного расходования средств. По итогам проверки в адрес генерального директора санатория внесено представление для устранения выявленных нарушений. Материалы для рассмотрения в пределах установленной компетенции направлены в прокуратуру Орловской области и Орловское УФАС.

ИА «Орелград»