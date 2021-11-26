Содержание орловских чиновников обошлось в полмиллиарда рублей

26.11.2021 | 14:22 Новости, Экономика

Информация о расходах на чиновников была озвучена правительством региона.

Орловский областной Совет народных депутатов рассмотрел отчет правительства региона об исполнении бюджета по итогам 9 месяцев 2021 года. Из документа следует, что общие доходы за отчетный период времени составили 33,058 миллиарда рублей, что на 15,6 процента больше прошлогоднего уровня. При этом налоговые и неналоговые доходы  исполнены в сумме 18,423 миллиарда с приростом к аналогичному периоду 2020 года на 4,353 миллиарда рублей.

Исполнение расходов составило 30,588 миллиарда рублей с сокращением к аналогичному периоду 2020 года на 146,4 миллиона, или на 0,5 процента. Часть этих средств по традиции была потрачена на самих чиновников. Так, согласно информации правительства, на 1 октября 2021 года численность государственных гражданских служащих Орловской области составила  1226 единиц, а фактические затраты на их денежное содержание – 491,938 миллиона рублей. Численность работников государственных учреждений на ту же дату составила 30 338 единиц, а фактические затраты на их денежное содержание – 3,648 миллиарда рублей.

При этом правительстве в своем отчете указывает, что при исполнении областного бюджета своевременно и в полном объеме финансировались социально значимые расходы. Так, на заработную плату с различными начислениями работникам бюджетной сферы за 9 месяцев текущего года было перечислено 5,194 миллиарда рублей.  Еще 4,964 миллиарда было направлено на социальные выплаты, а 2,4 миллиарда составили взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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