В Орле могут построить разворотное трамвайное кольцо

Кольцо могут сделать в районе театра «Свободное пространство».

Городские власти планируют построить разворотное трамвайное кольцо, которое будет располагаться в районе театра «Свободное пространство». Об этом сегодня сообщил первый заместитель мэра Орла Олег Минкин на заседании горсовета.

Отметим, что разворотная площадка для трамваев не была предусмотрена во время планирования реконструкции Красного моста. Но проект может быть реализован в рамках ремонта улицы Карачевская.

На данный момент судьба разворотного кольца остается открытой. Многое будет зависеть от проектировщиков, которым предстоит оценить возможность такого решения. Ожидается, что необходимая проектировочная документация будет готова к концу следующего года.

ИА «Орелград»