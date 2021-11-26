В Орле могут построить разворотное трамвайное кольцо

26.11.2021 | 14:54 Важное, Новости, Строительство

Кольцо могут сделать в районе театра «Свободное пространство».

Городские власти планируют построить разворотное трамвайное кольцо, которое будет располагаться в районе театра «Свободное пространство». Об этом сегодня сообщил первый заместитель мэра Орла Олег Минкин на заседании горсовета.

Отметим, что разворотная площадка для трамваев не была предусмотрена во время планирования реконструкции Красного моста. Но проект может быть реализован в рамках ремонта улицы Карачевская.

На данный момент судьба разворотного кольца остается открытой. Многое будет зависеть от проектировщиков, которым предстоит оценить возможность такого решения. Ожидается, что необходимая проектировочная документация будет готова к концу следующего года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования