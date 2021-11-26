В орловских колониях прошли Дельфийские игры

Заключенные в Орловской области приняли участие в необычном чемпионате.

В Орловской области подведены итоги так называемого Дельфийского чемпионата, который проводился среди осужденных. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН России. Чемпионат был разделен на три этапа и проводился в смешанном формате: как в очном, так и в заочном. Для участников, которыми стали находящиеся за решеткой осужденные, было предусмотрено достаточно большое количество различных номинаций. Так, участники продемонстрировали свои навыки и умения в театральном искусстве, художественном чтении, живописи, пении, тележурналистике, фотографии, кулинарии, дизайне одежды и многом другом.

«Первый этап проходил в исправительных учреждениях, затем конкурсное жюри определило победителей чемпионата в территориальном органе, — объяснили в управлении ФСИН. — Победителями Дельфийского чемпионата в УФСИН России по Орловской области были признаны осужденные женской колонии №6. В 11-ти индивидуальных номинациях и трех коллективных номинациях участвовало 20 осужденных женщин».

Добавим, что организаторами чемпионата выступили ФСИН России, Санкт-Петербургский университет ФСИН и территориальные органы этой службы при поддержке Национального Дельфийского совета России. Кстати, это не единственное интересное мероприятие, проведенное за решеткой в Орловской области в последнее время. Осужденные также написали «Экологический диктант», тем самым присоединившись к всероссийской акции. По данным УФСИН, диктант в Орловской области писали 84 осужденных, содержащихся в четырех колониях и СИЗО города Орла.

«Тест экологического диктанта состоял из 25 вопросов, — рассказали в УФСИН. — Осужденные с интересом отвечали на вопросы, над некоторыми из них пришлось серьезно поразмышлять, прежде чем дать верный вариант. Целью данного проекта является повышение у осужденных уровня грамотности в качестве меры по предупреждению экоправонарушений и основной составляющей экологической безопасности».

ИА «Орелград»