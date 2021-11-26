В Орловской области автоледи оштрафовали на 200 тысяч рублей

Девушка предстала перед судом по обвинению в повторной пьяной езде.

Вступил в силу обвинительный приговор, который вынес Мценский районный суд Орловской области в отношении местной жительницы. Ранее она не была судима, но попадалась на административном правонарушении. Собственно говоря, поэтому на нее и было заведено уголовное дело по ч.1 ст.264.1 УК РФ. Как следует из судебных материалов, в январе 2021 года автоледи была привлечена к ответственности постановлением мирового судьи судебного участка №3 города Мценска и Мценского района.

Тогда ее наказали за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Более того, у девушки не было на тот момент действующих водительских прав. За содеянное ее подвергли административному наказанию в виде ареста сроком на 10 суток. В июле 2021 года она вновь попалась полиции. Девушка опять села за руль пьяной и без водительского удостоверения. Это выяснилось после того, как сотрудники ГИБДД остановили для проверки подозрительный автомобиль «Фольксваген Гольф».

Произошло это на автодороге недалеко от населенного пункта Спасское-Лутовиново, где расположен музей-заповедник Ивана Тургенева. У девушки имелись внешние признаки опьянения, поэтому она сразу была отстранена от управления иномаркой. Затем ее освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения при помощи алкотестера. Прибор показал, что предельно допустимая норма содержания алкоголя в крови у автоледи была превышена почти в 5 раз.

В судебном заседании подсудимая согласилась с обвинением, изложенным в описательной части приговора, то есть признала фактические обстоятельства содеянного. Она также заявила ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства. Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Дополнительным наказанием для нее стало лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

ИА «Орелград»