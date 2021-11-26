За «ковидными» субсидиями обратились тысячи орловцев

Малый и средний бизнес «выстроился в очередь» за деньгами.

В текущем году в налоговые органы Орловской области подано уже более 3000 заявлений от представителей малого и среднего бизнеса на получение субсидий. Такую информацию предоставила пресс-служба регионального управления ФНС России. Заявления налоговики принимают также у социально ориентированных некоммерческих организаций, занятых в пострадавших от пандемии COVID-19 отраслях. Речь идет о той финансовой поддержке, которую оказывает пострадавшему бизнесу государство.

Ранее порядок субсидирования был утвержден правительством страны. По сути, бизнесу за счет бюджета компенсируют выпадающие доходы за те дни, которые они вынуждены были простаивать из-за пандемии. На сегодняшний день в налоговые инспекции региона уже поступило более 3100 таких заявлений, однако стоит отметить, что не каждому положена подобная господдержка. Чтобы ее получить, представители малого и среднего предпринимательства (МСП), а также социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) должны отвечать ряду условий.

Прежде всего, как объяснили в УФНС, заявитель (компания или индивидуальный предприниматель) должен быть включен в единый реестр субъектов МСП по состоянию на 10 июля 2021 года либо в реестр СОНКО. Его основной вид экономической деятельности, указанный в реестре на ту же дату, должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям российской экономики. Кроме того, претендент на получение субсидии не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства, в отношении него не должно быть принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. По состоянию на 1 июля 2021 года у компании или ИП должна отсутствовать задолженность по налогам и страховым взносам, превышающая 3000 рублей.

«Субсидия предоставляется из расчета 12 792 рубля на одного работника в организации, — добавили в управлении ФНС России по Орловской области. — Для индивидуальных предпринимателей к количеству наемных работников добавляется сам предприниматель. Если ИП не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 792 рублям. Заявление на получение субсидии необходимо направить в налоговый орган не позднее 15 декабря 2021 года – по почте, телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика».

ИА «Орелград»