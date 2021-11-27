Более 200 тысяч налоговых уведомлений «скопилось» в Орле

Многочисленные «платежки» от государства ждут своего исполнения.

В Орле свыше 200 тысяч налоговых уведомлений ждут своего исполнения. Об этом заявило региональное управление ФНС России. В ведомстве напомнили, что заплатить имущественные налоги за 2020 год орловцам надлежит не позднее 1 декабря текущего года. В противном случае граждан могут ожидать штрафные санкции. В целом в этом году горожанам было направлено почти 207 тысяч налоговых уведомлений.

«При этом жителям города, у которых есть личный кабинет на сайте налоговой службы, уведомления направлены в электронном виде, а гражданам, которые не подключены к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», – заказными письмами, — уточнили в управлении ФНС по Орловской области. — Налоговый орган производит расчеты на основании данных, представляемых соответствующими регистрирующими органами — Росреестр, ГИБДД, Гостехнадзор и т.д.».

Согласно приведенным данным, сообща жители областной столицы до 1 декабря должны заплатить более 60 миллионов рублей земельного налога, свыше 90 миллионов рублей налога на имущество и более 340 миллионов рублей транспортного налога. В УФНС предупреждают, что если уведомление не получено по почте или в личном кабинете, то гражданину необходимо самостоятельно обратиться в налоговый орган. Идти в инспекцию лично для этого необязательно. Можно обратиться дистанционно при помощи соответствующего сервиса на сайте ФНС.

ИА «Орелград»