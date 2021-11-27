Под Орлом вскрыли аферу с несуществующими почтальонами

Еще одна работница орловской почты оказалась преступницей.

Дмитровский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении начальника одного из местных отделений почтовой связи. Ее признали виновной по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения). Из материалов суда следует, что начальница сама придумала способ хищения денежных средств у своего работодателя. Она знала о том, что в возглавляемом ею отделении имеется два вакантных места почтальонов третьего класса. Пользуясь этим, женщина издала незаконные приказы о приеме на работу неких людей, которые на самом деле на почте не работали.

Было установлено, что начальница попросила своих знакомых собственноручно написать заявления о приеме на работу и предоставить ей копии паспорта и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, пояснив, что фактически никаких обязанностей по должности они исполнять не будут. Трудоустройство было фиктивным, но зарплату на несуществующих работников начальница получала реальную. Деньги она присваивала себе.

По подсчетам суда и следствия, всего женщина прикарманила без малого 300 тысяч рублей. Выступившие в качестве свидетелей реальные почтальоны заявили, что своих фиктивных коллег никогда не видели. Впрочем, для них стала неожиданностью новость о том, что начальница присваивала себе зарплату фиктивно трудоустроенных почтальонов. За совершенное мошенничество суд приговорил начальника почтового отделения к выплате уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее Орловский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор, вынесенный в отношении теперь уже бывшей начальницы одного из почтовых отделений Кромского района. Женщина получила 3 года колонии общего режима за то, что похитила у почты более 2,7 миллиона рублей. Она регулярно присваивала себе деньги, которые была обязана вносить в операционную кассу. Часть средств осужденная почте вернула, но еще около 1,8 миллиона рублей ей предстоит выплатить по решению суда.

ИА «Орелград»