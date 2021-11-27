В Орловской области разорилась муниципальная аптека

Суд вынес определение о завершении конкурсного производства.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего муниципального унитарного предприятия «Аптека №30» из райцентра Хомутово Новодеревеньковского района. Заявитель представил отчет о своей работе и просил о завершении процедуры. Он указал, что все необходимые действия уже завершены. При этом никто каких-либо ходатайств и возражений относительно завершения процедуры конкурсного производства не представил. По сути, арбитраж лишь исполнил формальности.

Из материалов следует, что заявление о банкротстве муниципальной аптеки в июне 2018 года подал один из ее кредиторов. В августе того же года в отношении должника была введена процедура наблюдения, а в декабре суд признал аптеку несостоятельной. Одновременно с этим было открыто конкурсное производство. Из отчета управляющего следует, что после этого была проведена инвентаризация имущества должника.

Согласно инвентаризационным описям было выявлено недвижимое имущество, а именно здание самой аптеки общей площадью 536,8 квадратных метров. Оно расположено в Хомутово по переулку Кооперативному. По результатам оценки рыночная стоимость выявленного имущества составила 6,485 миллиона рублей. Однако, судя по отчету, выручка от реализованного в ходе проведения торгов имущества составила 301 тысячу рублей.

Иных денежных средств в конкурсную массу не поступало. Между тем, в реестр требований кредиторов МУП «Аптека №30» были включены требования на общую сумму 406,65 тысячи рублей. Кроме того, размер текущих обязательств должника составляет 1,454 миллиона рублей. За счет выручки от продажи имущества были частично погашены текущие обязательства. Требования кредиторов, включенные в реестр, «не были погашены в виду отсутствия у должника достаточного для их погашения имущества». Поскольку процедура завершена, то кредиторы больше ничего не получат. Правда, у них есть право подать на вынесенное определение апелляционную жалобу в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»