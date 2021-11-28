На Орловщине ужесточат контроль за трудоустройством инвалидов

Навести порядок в сфере квотирования поможет программа профилактики.

Правительство Орловской области утвердило программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. Речь идет о региональном государственном надзоре за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты на 2022 год. Ответственным исполнителем программы станет областной департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Впрочем, этот же департамент ее и разработал. Программа предусматривает стимулирование добросовестного соблюдения работодателями обязательных требований в области квотирования рабочих мест для инвалидов.

Напомним, в регионе действует собственный закон. В соответствии с ним обязательная квота устанавливается тем орловским организациям, численность работников которых составляет не менее 35 человек. При штате до 100 человек квота составляет 3 процента среднесписочной численности работников, свыше 100 человек — 4 процента. За соблюдением квоты следят чиновники, несоблюдение требований закона карается довольно крупными административными штрафами.

Одной из задач новой программы станет «устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований закона» в указанной сфере. Если удастся ее решить, то это, как ожидается, повлечет за собой снижение административной нагрузки на орловских работодателей и напряженности на региональном рынке труда среди граждан, имеющих инвалидность. Программа предусматривает ряд видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий в зависимости от особенностей объектов контроля.

Кстати, в 2021 году законодательство о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов распространяется на 890 работодателей Орловской области. Для 597 работодателей из них квота установлена в размере 3 процентов среднесписочной численности работников, для 293 — в размере 4 процентов. Примечательно, что 500 из этих работодателей являются организациями с государственным участием. Кроме того, в списке квотируемых предприятий находится 21 индивидуальный предприниматель.

ИА «Орелград»