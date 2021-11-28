Орловские буренки нарастили «производительность труда»

В девяти районах Орловской области отмечено увеличение надоев.

В текущем году, по данным за январь-октябрь, в Орловской области в среднем от каждой коровы (в сельскохозяйственных организациях региона) надоено 5236 кг молока. Текущий результат на 209 кг превышает прошлогодний показатель. Такие оперативные данные приводит Орелстат. По наблюдениям аналитиков, продуктивность коров в этом году увеличилась в девяти районах Орловской области. Самый высокий надой получен животноводами Верховского района – в среднем по 7495 кг молока от одной коровы.

Вероятно, повышение «производительности труда» сказалось и на показателях производства молока. За отчетный период времени его произведено 95,2 тысячи тонн, что почти на 2,5 процента больше, чем годом ранее. Отметим, что в 2020 году на ту же дату молока было произведено на 1,4 процента меньше, чем в 2019-м. Можно констатировать, что отрасль выбралась из небольшого производственного кризиса и начала набирать темпы. На это указывает и тот факт, что дойное стадо в регионе возросло с 31,8 тысячи коров в январе 2021 года до 34,4 тысячи «буренок» на начало ноября.

При этом поголовье крупного рогатого скота в целом в Орловской области сократилось со 140,2 тысячи в январе до 121,6 тысяч на начало ноября 2021 года. Однако тут, вероятно, стоит отметить то обстоятельство, что производство скота и птицы на убой в январе-октябре текущего года составило в живом весе 1184,6 тысячи тонн и превзошло прошлогодний показатель на 20,1 процента.

ИА «Орелград»