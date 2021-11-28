Орловские чиновники в суде попросили отсрочку из-за зимы и безденежья

Райцентр Хомутово обещали привести в порядок не раньше будущего мая.

Новодеревеньковский районный суд обязал администрацию городского поселения Хомутово устранить нарушения санитарного законодательства. Как пояснили в пресс-службе этого суда, такое решение было вынесено по итогам рассмотрения дела, основанного на материалах ведомственной проверки. Последнюю провели сотрудники Роспотребнадзора. Они и подали иск к администрации райцентра Хомутово. Сама проверка была проведена по обращению горожан, пожаловавшихся на «несоблюдение требований санитарного законодательства при организации сбора твердых коммунальных отходов в поселке».

Проверяющие обследовали контейнерные площадки и установили, что как минимум на двух улицах они не имеют обязательного ограждения. Это означает, что возникает риск того, что мусор с площадки будет разнесен, а это, не говоря уже об эстетике, чревато, в том числе, распространением болезней. В судебном заседании представитель администрации исковые требования признала, но попросила об отсрочке исполнения решения суда до мая 2022 года «в связи с дефицитом финансирования и зимними погодными условиями».

Изучив мнения сторон, суд исковые требования удовлетворил. Чиновников обязали привести контейнерные площадки в соответствие с нормативными требованиями. Что касается отсрочки, то суд ее как бы и не дал, хотя времени у чиновников предостаточно. Решение должно быть исполнено в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу. На данный момент в силу оно еще не вступило. К тому же решение может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию. Такими темпами чиновники имеют все шансы дотянуть как минимум до мая будущего года.

ИА «Орелград»