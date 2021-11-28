Осужденный на 20 лет убийца написал судье письмо с угрозами

В Орловской области вынесен приговор по редко применяемой статье.

Решение по данному уголовному делу вынес Малоархангельский районный суд Орловской области. Оно было заведено в отношении ранее неоднократно судимого уроженца Республики Украина, имеющего гражданство РФ. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.29 6УК РФ (угроза уничтожением имущества в отношении судьи в связи с рассмотрением дела в суде). Как следует из материалов, данный гражданин в самом конце 2020 года был осужден по приговору Орловского областного суда за целый ряд преступлений, в том числе убийство, изнасилование, незаконное проникновение в чужое жилище, кражи и другое.

По совокупности преступлений он получил 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 2 года. В данном случае было установлено, что, находясь под стражей в СИЗО-1, он совершил порчу казенного имущества в своей камере. Стоимость причиненного им ущерба составила около 24 тысяч рублей. В связи с этим представители СИЗО обратились в судебный участок мирового суда Малоархангельского с иском к нему о возмещении вреда, причиненного порчей имущества.

Убийца, видимо, очень не хотел, чтобы против него было вынесено еще одно решение. Поэтому он прямо в камере СИЗО написал письмо мировому судье, которое дошло до адресата. Свое послание убийца отправил «с целью оказания на судью психического воздействия, порождения чувства боязни и страха». Он написал, что если судья удовлетворит исковые требования СИЗО, то будет уничтожено ее имущество: «В случае удовлетворения искового заявления «Следственного изолятора» вами лично, Вам сожгут вашу машину или дом».

После регистрации в канцелярии судебного участка данное обращение было передано мировому судье. Она восприняла высказанные в обращении угрозы как реальные к исполнению, будучи осведомленной об особенностях психики автора послания: наличии у него вспышек жестокости и насилия, склонности к агрессии, мести, импульсивности, неустойчивости настроения. В судебном заседании подсудимый вину не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ. Однако его вина была доказана. За угрозу судье он получил 2 года лишения свободы, которые, впрочем, были включены в его общий срок заключения.

ИА «Орелград»