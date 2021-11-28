Полторы сотни докторов наук насчитали в Орле

Статистики изучили профессорско-преподавательский состав региона.

В Орловской области, по данным на начало текущего учебного года, профессорско-преподавательский состав учреждений высшего образования насчитывал 1308 человек. Такие данные привели в Орелстате. Сообщается, что ученую степень в регионе имеют 1088 человек. Из них 83,5 процента составляют кандидаты наук, а оставшиеся 16,5 процента – доктора наук. Словом, докторов в регионе насчитывается примерно полторы сотни. Также статистики подсчитали, что ученое звание имеют 806 орловцев, из них 85,6 процента имеют звание доцента, а оставшиеся – профессора.

Аналитики также провели исследование состава преподавателей вузов в разрезе стажа их работы и возраста. Выяснилось, что более 21 процента профессорско-преподавательского состава в Орловской области составляют люди в возрасте от 40 до 44 лет. Это самая «активная» возрастная категория. На втором месте идут преподаватели со званиями и степенями в возрасте от 45 до 49 лет (15,6 процента), на третьем – в возрасте от 35 до 39 лет (14,5 процента), на четвертом – в возрасте старше 65 лет (12,5 процента).

Примечательно, что в регионе имеются и отмеченные регалиями преподаватели, возраст которых еще не достиг 25 лет. Таковых насчитывается 0,1 процента. Что касается распределения профессоров и доцентов, докторов наук и кандидатов в зависимости от их педагогического стажа, то у большинства таких специалистов (27,9 процента от общего количество) стаж составляет от 10 до 15 лет. Более 20 лет педагогического стажа имеют 24,3 процента таких преподавателей, от 5 до 10 лет – 20,7 процента.

ИА «Орелград»