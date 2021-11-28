Путь к Дому ветеранов под Орлом отрезали плохой дорогой

Суд обязал «Орелгосзаказчик» отремонтировать забытую и опасную дорогу.

Вступило в силу решение Заводского районного суда города Орла, вынесенное по иску Новодеревеньковского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиком выступило казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик», на которое прокурор просил возложить обязанность по устранению дефектов дорожного покрытия. Ранее была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Она коснулась автомобильной дороги регионального значения Хомутово – Александровка. В ходе осмотра были выявлены дефекты проезжей части – ямы, просадки обочины и разрушение дорожного покрытия на всей его протяженности.

Как указал в своем иске прокурор, «Орелгосзаказчик» является организацией, за которой указанная дорога закреплена на праве оперативного управления. Следовательно, ее ремонт и содержание отнесены к компетенции данного казенного учреждения, «бездействие которого по обеспечению безопасности дорожного движения и ремонту автомобильной дороги не позволяет обеспечить транспортную доступность». В частности, как следует из иска, по указанной дороге к ближайшим населенным пунктам, в которых проживают в основном пенсионеры, не может проехать спецтранспорт – автомобили скорой помощи, полиции и пожарной охраны.

В суде были представлены доказательства того, что спорная дорога не соответствует требованиям ГОСТа. Это означает, что она является небезопасной для участников дорожного движения. Суд также установил, что на протяжении длительного промежутка времени данная дорога не ремонтировалась и в ближайшие планы по ремонту тоже не включена. Выявленные недостатки не соответствуют предельно допустимым параметрам, определенным ГОСТ «Автомобильные дороги и улицы» и тем самым неизбежно создают угрозу безопасности дорожного движения, установил суд.

Также было установлено, что данная дорога ведет к Новодеревеньковскому межрайонному социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних и Дому ветеранов, расположенному в селе Шатилово. Это лишь усиливает остроту проблемы транспортной доступности. Исковые требования были удовлетворены. Ответчика обязали привести дорогу в порядок до 1 сентября 2022 года.

ИА «Орелград»