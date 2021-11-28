Рязанский завод наказали за доставленные в Орел творог и молоко

Производитель был оштрафован за выпуск некачественных продуктов питания.

Как сообщает Территориальное управление Россельхознадзора, орловским специалистам удалось не только выявить производителя некачественной продукции, но и привлечь его к ответственности. В ведомстве пояснили, что ранее в бюджетных учреждениях города Орла был проведен мониторинг. Специалисты проверили, продукты питания какого качества поступают в местные школы и детсады, больницы и социальные учреждения.

В рамках данного мониторинга были отобраны пробы творога и питьевого пастеризованного молока. Согласно сведениям маркировки, эти продукты были произведены в соответствии с ГОСТами на Рыбновском молочном заводе в Рязанской области. Исследование отобранных образцов в лабораторных условиях показало, что состав продуктов не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

«В частности, творог не соответствовал — по показателю массовая доля сорбиновой кислоты (установленное значение — 76,21 мг/кг, нормативное значение — не допускается), молоко — по показателю массовая доля жира (установленное значение — 1,4%, нормативное значение — 3,2%)», — объяснили в ТУ Россельхознадзора.

По мотивам проверки в отношении вышеуказанного предприятия был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. Материалы были переданы для рассмотрения в арбитражный суд Рязанской области. Кроме того, было прекращено действие деклараций о соответствии сомнительной продукции. Изучив представленные материалы, арбитраж признал рязанский завод виновным и наказал его административным штрафом в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»