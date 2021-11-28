В Орле разрешили отбирать билеты у льготников

Порядок изъятия билетов утвердило правительство региона.

Правительство Орловской области утвердило порядок подтверждения пассажиром оплаты проезда и перевозки детей, следующих вместе с ним, а также оплаты перевозки багажа и провоза ручной клади. Данный документ включает в себя правила подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах Орловской области, а также порядок проверки подтверждения такой оплаты.

Согласно постановлению правительства, пассажир-льготник обязан иметь при себе в поездке не только документ, подтверждающий право на бесплатный или льготный проезд. Он также обязан возить с собой документ, удостоверяющий его личность. Исключение составляет тот случай, когда личность пассажира можно подтвердить по документу, дающему ему право на льготы. В этом случае достаточно будет одной «корочки». Также следует иметь при себе свидетельства о рождении детей, на основании которых оформлены соответствующие именные билеты — в случае следования вместе с пассажиром детей в возрасте до четырнадцати лет.

Проверка подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади, как и раньше, осуществляется представителем перевозчика. Правительственное постановление дает ему право в ряде случаев изымать билеты у льготников. Такое возможно, если пассажир не предъявит один из перечисленных выше документов. Иными словами, если на месте право на льготу подтвердить не удастся, то льготный билет отберут, да еще и оштрафовать могут как «зайца». Изъятие билета должно оформляться в виде акта, в котором должны быть указаны причины этого. Акт оформляется в тот же день, в письменной форме в произвольном виде в двух экземплярах. Один экземпляр сразу же вручается пассажиру, а второй остается у контроллера.

ИА «Орелград»