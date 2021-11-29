Губернатор отметил снижение количества жалоб на вывоз мусора

29.11.2021 | 18:37 Новости

За 2021 год было обработано порядка 1 700 обращений, среди которых все меньше жалоб.

Сегодня на прямой линии губернатора в Центре управления регионом Андрея Клычков ответил на вопросы жителей. Тема организации вывоза отходов тоже прозвучала. Обработанные обращения в рамках прямого эфира – типичные вопросы, которые поступают в «Зеленую рощу» ежедневно.

Сотрудники регионального оператора получают сообщения граждан через систему «Инцидент-менеджмент». Этот сервис позволяет улавливать все вопросы и комментарии жителей, опубликованные в интернет-пространстве. Сообщения оперативно поступают в работу.

На вопросы отвечают компетентные специалисты УК «Зеленая роща»: юристы, сотрудники отдела контроля, руководители отделов по работе с юридическими и физическими лицами. За 2021 год было обработано порядка 1 700 обращений, среди которых все меньше жалоб. Если в апреле 2021 года в адрес регоператора поступило 299 сообщений, то в ноябре их 89.

«Как мы видим, в последнее время количество жалоб снизилось, и стоит задача «Зелёной рощи», чтобы они и дальше наращивали качество оказания услуг, обеспечивая потребность всех жителей», — заявил Андрей Клычков в ходе трансляции.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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