Курский водитель отказался подчиняться орловским гаишникам

Упрямство на орловской дороге довело курянина до уголовного суда.

Пресс-служба Орловского районного суда Орловской области обнародовала детали рассмотрения уголовного дела, которое было возбуждено в отношении жителя соседней Курской области. Его обвинили в невыполнении законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Было установлено, что дорожный инцидент произошел в феврале 2021 года. Подсудимый находился за рулем автомобиля Lada Priora, который двигался из Москвы в сторону Орла.

На федеральной трассе М-2 «Крым» на территории Орловского района водитель решил передохнуть и набраться сил. Он остановился на обочине и «употребил пиво, после чего продолжил движение на автомобиле». Вскоре его остановили сотрудники ДПС. По внешним признакам они заподозрили, что курянин находится в состоянии опьянения. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако он от этого категорически отказался.

Впоследствии было установлено, что в конце декабря 2020 года этот же гражданин привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В предыдущий раз он также отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что был временно лишен водительских прав. Иными словами, в феврале 2021 года он путешествовал на автомобиле без прав. Орловский районный суд приговорил его к 300 часам обязательных работ и на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИА «Орелград»