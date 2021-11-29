Леонид Музалевский вручил награды сотрудникам орловской больницы им. Семашко

Медицинское учреждение отпраздновало столетний юбилей.

Сегодня, 29 ноября, Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский поздравил коллектив больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко со 100-летием учреждения, образованного 20 ноября 1921 года.

В своём обращении к медперсоналу спикер заксобрания отметил, что, к сожалению, не было возможности поздравить их с праздником день в день, но сделать это он посчитал своим долгом.

«Искренне рад поздравить коллектив такого важного для нашей области медицинского учреждения с вековым юбилеем! На благо орловцев здесь вот уже сто лет трудятся неравнодушные, замечательные врачи, персонал, настоящие профессионалы своего дела, которыми мы по праву гордимся.

Неслучайно в числе трёх главных врачей, которых Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин наградил Орденом Почёта (за большой вклад в борьбе с COVID-19 и профессиональную самоотверженность) значится и фамилия главного врача больницы имени Семашко Игоря Григорьевича Дробязгина. Уважаемый Игорь Григорьевич, ещё раз примите искренние поздравления!

Дорогие работники здравоохранения! Ещё раз позвольте сказать вам огромное спасибо за приверженность своему делу и за то, что на протяжении долгих лет вы обеспечиваете бесперебойную работу больницы. Именно вы своим самоотверженным трудом, опытом и профессионализмом спасаете тысячи жизней, дарите людям здоровье!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, домашнего уюта, и, конечно, скорейшего выздоровления вашим пациентам!», — произнес Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

Почётной грамотой Орловского областного Совета народных депутатов за многолетний и добросовестный труд награждены:

Тамара Анциферова – медицинская сестра палатная травматологического отделения;

Ольга Коровина – старшая медицинская сестра неврологического отделения № 2;

Виктория Маркелова – фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории;

Борис Мордвинов – заведующий травматологическим отделением – врач-травматолог-ортопед;

Лариса Соколова – кастелянша травматологического отделения;

Елена Тюленева – администратор кабинета для обслуживания сотрудников больницы;

Наталья Юрова – медицинская сестра перевязочной оториноларингологического отделения.

Благодарность Орловского областного Совета за достижение высоких показателей и успехов в трудовой деятельности объявлена:

Наталье Мучинской – медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории;

Алле Перепелкиной – уборщику производственных помещений пульмонологического отделения;

Сергею Соболеву – заведующему отделением эндоскопии и ультразвуковой диагностики – врачу-эндоскописту;

Юлии Сориной – медицинской сестре палатной неврологического отделения для больных с ОНМК;

Ирине Тучковой – старшему секретарю-машинистке;

Алине Щербаковой – медицинской сестре палатной отделения гнойной хирургии № 2.

Спикеру регионального парламента в свою очередь была подарена книга, изданная к юбилею БСМП им. Н.А. Семашко.

Справочно:

Больница была образована 20 ноября 1921 года на базе инфекционного отделения в здании бывшей духовной семинарии по улице 3-й Курской.

Решением пленума Орловского губисполкома от 23 февраля 1922 года больнице было присвоено имя первого наркома здравоохранения СССР, нашего земляка Николая Александровича Семашко.

Во время Великой Отечественной войны, в период фашистской оккупации, больница была полностью разрушена.

После освобождения Орла в 1943 году горисполком принял решение о передаче под городскую больницу имени Н.А. Семашко бывшего жилого дома по ул. Пушкина, где можно было разместить 100 коек.

24 января 1944 года больница была открыта вновь, где проводилось лечение и реабилитация раненых и больных.

В 1960 году начато строительство нового здания больницы по ул. Медицинской (сейчас – ул. Матвеева).

В 1964 г. сданы в эксплуатацию новые лечебные корпуса, рассчитанные на 420 коек.

В августе 1971 года городская больница им. Н.А. Семашко была реорганизована в больницу скорой медицинской помощи со стационаром на 660 коек и отделением скорой медицинской помощи.

В августе 1991 года был открыт травмпункт.

В ноябре 1991 года отделение скорой медицинской помощи выделено в самостоятельную службу – городскую станцию скорой медицинской помощи.

В настоящее время больница является крупным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением для оказания экстренной специализированной помощи.

Здесь работают 160 врачей и 380 специалистов среднего звена (штат полностью укомплектован)

Игорь Григорьевич Дробязгин возглавляет БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко» с 20 августа 2015 года.

ИА «Орелград»