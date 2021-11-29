На Карачевском шоссе Орла столкнулись два «Рено», водитель получила травмы

Водитель легкового автомобиля пострадала после столкновения с фурой.
В субботу на Карачевском шоссе Орла столкнулись два «Рено», сообщает пресс-служба УГИБДД. В результате аварии пострадала водитель.
В 15.30 водитель грузовика «Рено Премиум» с полуприцепом «Шмитц» ехал со стороны трассы «Орел-Брянск». В районе дома № 104 по Карачевскому шоссе он въехал в автомобиль «Рено Меган», который ехал попутно.
За рулем легкового автомобиля находилась 49-летняя женщина. Она получила телесные повреждения.
ИА «Орелград»