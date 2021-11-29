Орловец превратил свой участок в карьер и вырастил там траву

Указанные действия инспекторами были расценены как нарушение закона.

В Орловской области собственник участка за «неправильные» действия с землей понес довольно суровое наказание. Его признали административным правонарушителем и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Учитывая то, что речь идет о простом гражданине, наказание оказалось довольно чувствительным. Наложено оно было по материалам проверки, проведенной сотрудниками Территориального управления Россельхознадзора еще минувшим летом.

Как уточнили в пресс-службе этого ведомства, нарушения были вскрыты в ходе планового рейдового осмотра. Указанный выше участок, расположенный на территории Глотовского сельского поселения Знаменского района, относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Следовательно, он должен быть введен в оборот. Однако при проверке был зафиксирован «факт отсутствия плодородного слоя почвы».

Иными словами, на участке была произведена так называемая карьерная выемка, а куда делся плодородный слой, можно только гадать. На оставшейся части. А общая площадь обследованного участка составляет 1097 квадратных метров, была выявлена сорная растительность. Словом, за несанкционированный карьер, уничтожение плодородного слоя и сорняки и был наказан орловец.

«Причина нарушения — невыполнение собственником земельного участка (физлицо) установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», — так объяснили ситуацию в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»