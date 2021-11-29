Орловский губернатор Клычков возглавил МВК

Глава региона будет лично курировать программу формирования городской среды.

В Орловской области создана межведомственная комиссия по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он является составной частью национального проекта «Жилье и городская среда». Сокращенно вновь созданный коллегиальный орган именуется МВК. Его возглавил Андрей Клычков, губернатор и председатель правительства Орловской области. Зампредом межведомственной комиссии назначен Владимир Ивановский, недавно занявший пост заместителя председателя правительства региона по развитию инфраструктуры.

Согласно постановлению, МВК является коллегиальным органом, созданным для координации хода реализации государственной программы «Формирование современной городской среды». В число ее задач вошел не только контроль за реализацией проекта и рассмотрение возникающих вопросов, но и предварительное рассмотрение и согласование отчетов правительства Орловской области, которые впоследствии будут направляться в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Кроме того, МВК будет рассматривать отчеты муниципальных властей о реализации аналогичных программ на местах. Ведь в города и районы федеральные средства на данную программу идут транзитом через областной бюджет, в виде субсидий. В случае нецелевого или неполного освоения субсидий деньги полагается вернуть в бюджет. Впрочем, о таких случаях на территории Орловской области пока публично никто не сообщал.

Согласно положению об МВК, члены этой комиссии обязаны наладить взаимодействие областной администрации с властями городов и районов, политическими партиями и движениями, общественными организациями и объединениями предпринимателей – всеми теми, кто принимает участие в реализации программы. Также МВК будет рассматривать спорные и проблемные вопросы реализации регионального проекта. Свои заседания комиссия должна проводить по мере необходимости, но не реже 1 раза в полгода.

По данным областного правительства, в текущем году на реализацию программы «Формирование современной городской среды» было запланировано 735,6 миллиона рублей, 364,1 миллиона из которых – это средства федерального бюджета. Всего в этом году планируется благоустроить 145 дворовых территорий и 41 общественную территорию. Кроме того, реализуются проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – в Болхове, Ливнах и Малоархангельске.

ИА «Орелград»