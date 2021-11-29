Орлу вернули 170 миллионов, выданных авансом компании «Ремспецмост»

Белгородской суд удовлетворил иск орловских властей.

Арбитражный суд Белгородской области снял обеспечительные меры с неотработанного ООО «РемСпецМост» аванса в размере 170 млн рублей. В результате 170 миллионов рублей были перечислены на счета Управления Федерального казначейства. Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

Ранее «Орелград» писал:

«Белгородский банк «Белгородсоцбанк» выступал гарантом по контракту между орловским управлением коммунального хозяйства и компанией «Ремспецмост», которая была подрядчиком по ремонту Красного моста. В связи с уголовными событиями, окружающими этот проект, орловская сторона была в праве потребовать с компании 179 миллионов рублей из авансового платежа — именно эта сумма была растрачена руководством «Ремспецмоста» (в том числе — на покупку люксовых автомобилей)».

Первоначально эта сумма оказалась «зависшей» из-за судебного иска белгородского подрядчика, в котором требовалось запретить банку-гаранту переводить деньги «УКС г. Орла».

В настоящее время идет корректирование проектной документации Красного моста. До конца этого года новый проект должен быть готов, а в январе 2022-го начнет поиск нового подрядчика для орловского долгостроя.

ИА «Орелград»