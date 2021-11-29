В Орле впервые на соборе зажглась Рождественская звезда

Вифлеемская звезда засияла на колокольне Успенского собора.

В Орле начало Рождественского поста отметили новой для города акцией. На колокольне Успенского (Михаило-Архангельского) собора зажглась Вифлеемская звезда. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, ее сопровождает баннер с надписью «Дорогой поста и покаяния идем к Рождеству Христову!». По вечерам композиция будет подсвечиваться прожекторами, чтобы ее было видно даже издалека.

«Такой необычный проект воплощен в Орловской епархии впервые, — рассказали в митрополии. — Идея родилась у работников Успенского собора. Так они захотели поддержать православных христиан в Рождественский пост и напомнить всем о приближении одного из главных церковных праздников. Инициативу благословил настоятель собора протоиерей Владимир Сергеев».

Возможно, новая акция положила начало и новой ежегодной традиции. Впрочем, это не единственное заметное событие последних дней для верующих. Так, на днях частица мощей одного из самых почитаемых православными христианами святого Георгия Победоносца была подарена храму, расположенному на территории войсковой части №03013 в Орле. Святыню пожертвовал один из клириков Орловской епархии, она передана для постоянного хранения.

«Как рассказал настоятель Георгиевского храма протоиерей Сергий Гаврюшин, уже написана икона великомученика Георгия, — говорят в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ. — Частица мощей будет храниться вместе с ней. Вскоре святыню выставят для поклонения верующих».

Каждое воскресенье в Георгиевском храме совершается молебен с акафистом. Поклониться новой святыне могут все желающие, но им придется для этого пройти через контрольно-пропускной пункт войсковой части. С собой необходимо захватить паспорт.

ИА «Орелград»