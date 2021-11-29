Весной в Городском парке посадят 32 яблони

30 лет назад было открыто первое негосударственное стоматологическое учреждение в Орловской области.

В Орле начат проект по возрождению яблоневого сада в Городском парке культуры и отдыха. Ближайшей весной будут посажены 32 молодые яблони сорта «Антоновка». Саженцы закупает орловская компания «32», она же организовала сбор средств для оплаты услуг профессионального садовника. В штате парка должности соответствующего специалиста не предусмотрено. Чтобы восстановить сад, мало просто купить саженцы. Важно грамотно подготовить площадку, профессионально провести высадку, а главное, потом заботиться о молодых деревьях. Делать это должны специалисты. Но при этом каждый горожанин должен иметь возможность участвовать в возрождении сада.

Чтобы любой желающий мог сделать вклад в большое доброе дело для своего города, создан проект «PRO OREL». Организаторы изготовили сувениры, средства от продажи которых пойдут на оплату труда садовника. Купить сувениры с символом проекта можно в центре «32» и в клинике «3D».

«Изначально мы просто хотели подарить городу яблони. Но обсуждая проект увидели живой интерес среди партнёров, наших пациентов, сотрудников и членов их семей. Множество людей захотели участвовать в восстановлении сада. И мы поняли, что эта идея принадлежит всему городу, как и сам яблоневый сад» — рассказала Мария Титова, директор компании «32».

Проект «PRO OREL» символично проходит в год юбилейный для организатора. 30 лет назад было открыто первое негосударственное стоматологическое учреждение в Орловской области. Сегодня компания «32» — это 2 современные стоматологии для взрослых, стоматологическое отделение для детей, а также врачебная косметология и учебный центр, в который приезжают специалисты медицинской сферы со всей страны. Компания «32» также известна как автор социальных проектов по профилактике стоматологических заболеваний и популяризации здорового образа жизни.

ИА «Орелград»