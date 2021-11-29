Жительница Орла взяла в руки чужой телефон, за что получила ножом в шею

Расследование уголовного дела завершено.

Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, которая ударила ножом в шею свою подругу. Причиной конфликта стало то, что погибшая взяла в руки чужой телефон. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В сентябре этого года 43-летняя женщина распивала в Заводском районе спиртное со своей подругой. Когда начался конфликт, она начала наносить удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям собутыльницы. Кульминацией агрессии стал ранение хозяйственным ножом в область шеи.

Дальше темпераментная женщина вытащила еще живую подругу в подъезд, где и оставила. Соседи вызвали скорую, и потерпевшую доставили в больницу. Но через несколько дней она все же скончалась.

Учитывая все обстоятельства, уголовное дело было возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

После выполнения необходимых процессуальных действий уголовное дело было передано в суд.

ИА «Орелград»