Долг Орловщины перед федеральным бюджетом достиг 17 млрд рублей

Регион заместил дорогие банковские кредиты более дешевыми бюджетными займами.

В Орловской области до минимума за многие годы сократился объем внешнего государственного долга по коммерческим обязательствам. Как следует из официальных данных правительства региона, по состоянию на 1 ноября 2021 года задолженности по банковским кредитам нет. Информация об этом была озвучена на прошедшем заседании Орловского облсовета, в ходе которого парламентарии утвердили отчет об исполнении регионального бюджета по итогам 9 месяцев текущего года.

Областным властям удалось сделать то, что было анонсировано еще несколько лет назад. Более дорогие банковские кредиты постепенно замещались кредитами, предоставленными Орловской области из федерального бюджета. По большинству из них процентная ставка составляет всего 0,1 процента годовых, что позволяет значительно сократить расходы на обслуживание долга. Раньше казна отдавала почти миллиард рублей в год только на уплату процентов банкам.

Впрочем, изменение структуры государственного долга на его объеме пока позитивно не сказалось. Общий долг Орловской области на текущий момент составляет 20,48 миллиарда рублей. Из них задолженность по ссудам из федерального бюджета составляет 16,98 миллиарда рублей. Около 2,2 миллиарда – это валютный долг по печально известному проекту «Пшеница-2000», который висит на регионе уже два десятка лет. Кроме того, у области имеется внутренний долг в размере 3,5 миллиарда рублей – в данном случае речь идет об облигациях. Напомним, несколько лет назад Орловская область впервые в своей новейшей истории выпустила собственные ценные бумаги в рамках программы внутренних заимствований.

Отметим также, что в текущем году областные власти предоставили только один кредит. Его получил город Орел, размер этого займа составил 952 миллиона рублей. Но тут стоит добавить, что областной бюджет в данном случае выступил всего лишь посредником. На самом деле деньги поступили из федеральной казны, просто она не вправе напрямую кредитовать отдельный город. Поэтому кредит был предоставлен сначала региону, а уже затем регион предоставил его городу.

ИА «Орелград»