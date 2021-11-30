Дорога на Рогатик под Орлом оказалась небезопасной

Сотрудники ГИБДД выявили опасный для участников движения дородный участок.

В Орловской области сотрудники ГИБДД начали проводить выездные профилактические мероприятия по надзору за содержанием улично-дорожной сети в зимний период. Как пояснили в областном управлении ГИБДД, одна из таких акций прошла на территории Должанского района. Там были обследованы автомобильные дороги поселка Долгое и самого района. Нарушения требований государственных стандартов были выявлены, в частности, при обследовании автодороги Долгое-Рогатик-Знаменское.

Выразились они в наличии повреждений проезжей части (полицейские зафиксировали наличие ям и просадок на дорожном полотне), а также отсутствии дорожных знаков согласно дислокации дорожных знаков и дорожной разметки. Все эти нарушения, как говорят в УГИБДД, затрудняют движение транспортных средств с разрешенной максимальной скоростью, предусмотренной правилами дорожного движения, а также создают угрозу безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Словом, указанная дорога не соответствует требования ФЗ «О безопасности дорожного движения» и технического регламента Таможенного союза «Безопасности автомобильных дорог», не говоря уже о ГОСТе.

«Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Должанскому району составили акт выявленных недостатков и возбудили определение об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст.12.34 КоАП РФ», — отметили в УГИБДД.

Аналогичное мероприятие провели и сотрудники отдела ГИБДД «Сосковское», которые осмотрели автодорогу Нарышкино-Сосково. Там тоже были выявлены нарушения, непосредственно влияющие на безопасность дорожного движения. В акте, составленном по мотивам обследования, указано, что горизонтальная дорожная разметка имеет дефекты. По данному факту собственнику дороги внесено представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан.

По данным УМВД, по итогам 10 месяцев 2021 года в Орловской области неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 196 ДТП. За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД за отчетный период времени было выдано 423 предписания и возбуждено 314 дел об административных правонарушениях. За неисполнение ранее выданных предписаний возбуждено 43 административных производства по ст.19.5 КоАП РФ в отношении должностных и юридических лиц.

ИА «Орелград»