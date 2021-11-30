Мэрия отказалась от проведения ярмарки на площади Жукова

Власти сократили масштаб тематической ярмарки «Сказки на девяти дубах: Река сказок».

Мэр Орла Юрий Парахин внес важные изменения в собственное постановление об организации тематической ярмарки «Сказки на девяти дубах: Река сказок». Как уже писал «Орелград», мэрия планировала провести ее сразу на нескольких площадках: на площади Ленина, улице Ленина, площади Содружества, в парке Победы и на площади маршала Жукова. Однако новым постановлением площади Содружества и маршала Жукова из этого списка исключены. Одновременно изменена схема организации ярмарки.

Ее центром станет площадь Ленина, которую власти обещают изрядно украсить. Здесь установят световые деревья, световой фонтан и огромный новогодний световой подарок. На площади помимо павильонов будет работать каток с пунктом проката коньков. Далее ярмарка будет плавно перетекать на улицу Ленина и расположится практически по всей ее длине. Улица также будет украшена световыми елочками и гирляндами, кроме того на ней будут установлены снеговики – джаз банд из четырех снежных музыкантов, высотой более двух метров каждый.

Третью площадку власти решили оставить в недавно открытом парке Победы. Главным украшением этой площадки станет гигантская арка «Звезда». Напомним, Юрий Парахин распорядился провести с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. С желающими поработать на этих площадках власти заключат договоры. Часть ярмарочных домиков будет предназначена для реализации продукции собственного производства предприятий общественного питания, часть — для реализации сувениров и изделий декоративно-прикладного искусства. Кроме того, на площадках будут работать места размещения услуг автоселфи.

Согласно постановлению мэрии, ярмарка в будние дни будет работать с 16-00 до 20-00 часов, в выходные и праздничные дни — с 12-00 до 21-00. Удлиненный режим работы с 12-00 до 05-00 будет введен 31 декабря 2021 года, а также 1, 6 и 7 января 2022 года. На территории ярмарки разрешено проводить культурно-массовые мероприятия. Разрешено продавать шашлыки, плов, чевапчичи, люля-кебаб, буррито, кесадилью, гамбургеры, хот-доги, шаурму, сэндвичи, самсу, хачапури, пиццу, картофель фри с топингами, жареные каштаны и другое.

ИА «Орелград»