Мэрия отказалась от проведения ярмарки на площади Жукова

30.11.2021 | 13:29 Новости, Экономика

Власти сократили масштаб тематической ярмарки «Сказки на девяти дубах: Река сказок».

Мэр Орла Юрий Парахин внес важные изменения в собственное постановление об организации тематической ярмарки «Сказки на девяти дубах: Река сказок». Как уже писал «Орелград», мэрия планировала провести ее сразу на нескольких площадках: на площади Ленина, улице Ленина, площади Содружества, в парке Победы и на площади маршала Жукова. Однако новым постановлением площади Содружества и  маршала Жукова из этого списка исключены. Одновременно изменена схема организации ярмарки.

Ее центром станет площадь Ленина, которую власти обещают изрядно украсить. Здесь установят световые деревья, световой фонтан и огромный новогодний световой подарок. На площади помимо павильонов будет работать каток с пунктом проката коньков. Далее ярмарка будет плавно перетекать на улицу Ленина и расположится практически по всей ее длине.  Улица также будет украшена световыми елочками и гирляндами, кроме того на ней будут установлены снеговики – джаз банд из четырех снежных музыкантов, высотой более двух метров каждый.

Третью площадку власти решили оставить в недавно открытом парке Победы. Главным украшением этой площадки станет гигантская арка «Звезда». Напомним, Юрий Парахин распорядился провести с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. С желающими поработать на этих площадках власти заключат договоры. Часть ярмарочных домиков будет  предназначена для реализации продукции собственного производства предприятий общественного питания, часть — для реализации сувениров и  изделий декоративно-прикладного искусства. Кроме того, на площадках будут работать места размещения услуг  автоселфи.

Согласно постановлению мэрии, ярмарка в будние дни будет работать с 16-00 до 20-00 часов, в выходные и праздничные дни — с 12-00 до 21-00. Удлиненный режим работы с  12-00 до 05-00 будет введен 31 декабря 2021 года, а также 1, 6 и 7 января 2022 года. На территории ярмарки разрешено проводить культурно-массовые мероприятия. Разрешено продавать шашлыки, плов, чевапчичи, люля-кебаб, буррито, кесадилью, гамбургеры, хот-доги, шаурму, сэндвичи, самсу, хачапури, пиццу, картофель фри с топингами, жареные каштаны и другое.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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