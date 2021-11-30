Под Орлом открыли бюст основателю прообраза современной Росгвардии

Память Евграфа Комаровского увековечили в селе Городище Урицкого района, на месте бывшего имения графа.

Вчера в Урицком районе был открыт бюст графа Евграфа Федотовича Комаровского – основателя внутренней стражи государства Российского – прообраза современной Росгвардии, сообщает пресс-служба облсовета.

Это произошло в селе Городище Урицкого района. В свое время там располагалось имение графа, усадебный комплекс, парк, крепостной театр и лазарет для крестьян. А уже в наши дни был открыт сквер, названный в честь Комаровского.

Участие в торжественной церемонии приняли заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Сергей Потемкин, депутат Юлия Мальфанова, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, руководитель Управления Росгвардии по Орловской области Игорь Баранов, митрополит Орловский и Болховский Тихон, глава района Николай Тураев.

«Комаровский не был нашим земляком, он родом из Петербурга, но прожив здесь 20 лет, сумел заслужить уважение у людей, потому что старался сделать место жизни современнее и комфортнее для всех.

Прославленный генерал и серьёзный государственный чиновник имел важное качество: добиваться успеха во всём, за что бы ни брался. Высшая справедливость, что здесь, напротив построенной им больницы, будет стоять его памятник. Потому что из поколения в поколение местные жители передают рассказы о том, как много делал для селян этот человек. Нам стоит у него этому поучиться.

Выражаю искреннюю благодарность Управлению Росгвардии по Орловской области за большую работу по созданию бюста. И, конечно, низкий поклон отцу Николаю, настоятелю Успенского Храма за прекрасную инициативу. И очень символично, что бюст открыт сегодня – в день рождения графа по старому стилю», — отметил в своем выступлении Сергей Потемкин, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов – председатель комитета по бюджету, налогам и финансам.

После открытия бюста почетными гостями были возложены цветы к захоронению воинов, погибших при освобождении села в 1943 году.

ИА «Орелград»