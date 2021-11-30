Под Орлом сильный ветер обрушил дерево на автомобиль

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются и завтра.

Под Орлом, в районе ЗБК, сильный ветер обрушил дерево на припаркованный рядом автомобиль. Сегодняшний день ознаменовался ухудшением погоды, что стало причиной ряда аварийных инцидентов.

Пресс-служба МЧС предупреждает всех граждан о том, что неблагоприятные погодные явления ожидаются и завтра:

«1 декабря на территории области ночью повсеместно, днем местами небольшой снег. Ветер западный 8-13, ночью местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0°С…-5°С, днем -3°С…+2°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий».

Ранее «Орелград» сообщал, что из-за погоды обрушился металлический забор на Красном мосту:

ИА «Орелград», фото «Орел Автомобильный»