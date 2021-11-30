С орловцев собрали на 12 процентов налогов больше, чем год назад

30.11.2021 | 8:00 Новости, Экономика

Стало известно, на чем именно Орловской области удалось заработать в этом году.

Как уже сообщал «Орелград», депутаты Орловского облсовета приняли к сведению отчет об исполнении бюджета региона по итогам 9 месяцев 2021 года. Ранее этот объемный документ был утвержден правительством области, после чего его направили в региональный парламент. Из него следует, что за отчетный период времени Орловская область сумела «заработать» 33,058 миллиарда рублей. Такую сумму составили общие доходы бюджета, из которых собственные налоговые и неналоговые доходы составили 18,423 миллиарда рублей. В последнем случае показатель прошлого года превышен более чем на 30 процентов.

На чем же именно региону удалось заработать? По итогам 9 месяцев 2021 года поступление по основным налогам сложилось следующим образом. Так, по налогу на прибыль организаций в бюджет поступило 6,04 миллиарда рублей, что на 2,6 миллиарда, или на 75,7 процента больше, чем было годом ранее. Поступления по налогу на доходы физических лиц, который со своей зарплаты платят простые труженики, составили 5,754 миллиарда. В данном случае прирост к аналогичному периоду 2020 года составил 629,4 миллиона рублей, или 12,3 процента.

Объем сборов по налогу на имущество организаций увеличился по сравнению с прошлым годом на 306,9 миллиона рублей, или на 21,8 процента, и составил 1,716 миллиарда рублей. Примерно на такую же сумму увеличились поступления от налога, уплачиваемого по упрощенной системе налогообложения. В целом за 9 месяцев «упрощенка» принесла в казну 1,395 миллиарда рублей, что на 27,8 процента больше, чем год назад. Пополнился и Дорожный фонд Орловской области. В него за отчетный период времени поступило 2,639 миллиарда рублей. Показатель 2020 года превышен на 289,2 миллиона, или на 12,3 процента.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования