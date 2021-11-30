Средний долг по зарплате в Орле составил 67 тысяч рублей

Статистики рассказали о просроченной задолженности по заработной плате в Орловской области.

В Орловской области суммарный долг по заработной плате (по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности) на 1 ноября 2021 года составил 338 тысяч рублей. Как сообщает Орелстат, вся задолженность накоплена на предприятиях сферы обрабатывающих производств. Статистика учитывает официальные данные, полученные от организаций региона за исключением представителей малого предпринимательства.

Если верить этим данным, то в Орловской области вовремя зарплату не получили всего пять человек. Соответственно, каждому из них работодатель в среднем задолжал по 67 600 рублей. Для сравнения, по данным на 1 октября 2021 года без зарплаты в регионе сидели всего восемь человек. Совокупный долг перед работниками за месяц снизился примерно на 60 процентов. Впрочем, контролирующие ведомства ведут свою собственную статистику, в которой обычно фигурируют совсем другие суммы задолженности.

Если же опираться только на данные Орелстата, то нетрудно заметить положительную динамику. Так, наибольший долг по зарплате в этом году в Орловской области был зафиксирован в январе, он составлял тогда 10,457 миллиона рублей. Затем за месяц задолженность сократилась сразу на 8 миллионов, но в марте вновь существенно возросла – до 7,352 миллиона рублей. Вплоть до октября текущего года суммарный долг перед орловскими работниками стабильно превышал полтора миллиона рублей. Однако затем свои обязательства перед сотрудниками полностью погасили строительные организации, и вот уже два месяца долг фиксируется только в обрабатывающих производствах.

«На 1 ноября 2021 года ни одно из подлежащих обследованию предприятий области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило», — резюмирует Орелстат.

ИА «Орелград»